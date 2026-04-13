O firmie SIIC Environment
SIIC Environment Holdings Ltd. jest spółką z siedzibą w Singapurze, działającą głównie na rynku wody i ochrony środowiska. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: Water and Sludge Treatment (uzdatnianie wody i osadów), Water Supply (zaopatrzenie w wodę) i Waste Incineration (spalanie odpadów). Segment Obróbki Wody i Osadów obejmuje budowę, zarządzanie i eksploatację infrastruktury związanej z wodą i osadami na podstawie koncesji na usługi, zarządzanie i eksploatację infrastruktury związanej z wodą i osadami na podstawie koncesji na usługi niebędące usługami oraz przychody finansowe na podstawie koncesji na usługi. Segment Zaopatrzenia w Wodę obejmuje budowę, zarządzanie i eksploatację infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę na podstawie koncesji na usługi. Segment Spalanie odpadów obejmuje budowę, zarządzanie i eksploatację infrastruktury związanej ze spalaniem odpadów na podstawie koncesji na usługi. Obejmuje on również działalność operacyjną, taką jak projektowanie i doradztwo w zakresie projektów oraz instalację wodomierzy.
Obecna cena akcji SIIC Environment wynosi 0.1808 SGD.
