Handel Shiseido Company, Limited - 4911 CFD
O firmie Shiseido Company, Limited
Shiseido Co Ltd jest japońską firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą kosmetyków, przyborów toaletowych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów fryzjerskich i kosmetycznych. Spółka działa w siedmiu segmentach biznesowych. Segment japoński zajmuje się sprzedażą kosmetyków, artykułów toaletowych, produktów higieny osobistej, kosmetyków pielęgnacyjnych oraz leków dostępnych bez recepty w Japonii. Segment chiński oraz segment Azji i Pacyfiku zajmują się produkcją i sprzedażą kosmetyków, artykułów toaletowych oraz produktów higieny osobistej odpowiednio w Chinach oraz w regionie Azji i Oceanii z wyłączeniem Japonii i Chin. Segmenty Ameryka i Europa zajmują się produkcją i sprzedażą kosmetyków i artykułów toaletowych odpowiednio w obu Amerykach oraz w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Segment Travel Retail zajmuje się sprzedażą kosmetyków i przyborów toaletowych w sklepach wolnocłowych na całym świecie z wyjątkiem Japonii. Segment profesjonalny zajmuje się sprzedażą produktów fryzjerskich i kosmetycznych. Spółka prowadzi również działalność naukową w zakresie surowców kosmetycznych i leków medycznych, a także działalność w zakresie żywności i napojów oraz sprzedaży produktów higieny osobistej.
Obecna cena akcji Shiseido Company, Limited wynosi 3199.89 JPY.
