O firmie Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. jest spółką z siedzibą w Japonii, prowadzącą działalność głównie w branży chemicznej. Spółka działa w sześciu segmentach biznesowych. Segment Chlorku poliwinylu i chemikaliów zajmuje się produkcją i sprzedażą chlorku winylu, produktów sody kaustycznej, chlorometanu i metanolu. Segment silikonowy zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów silikonowych. Segment Chemikaliów Funkcjonalnych zajmuje się produkcją i sprzedażą pochodnych celulozy, metalokrzemu, powalu i syntetycznego feromonu płciowego. Segment Krzem Półprzewodnikowy zajmuje się produkcją i sprzedażą półprzewodnikowych produktów krzemowych. Segment Materiałów Elektronicznych i Funkcjonalnych zajmuje się produkcją i sprzedażą magnesów ziem rzadkich, materiałów opakowaniowych do diod elektroluminescencyjnych (LED), materiałów fotorezystywnych, półfabrykatów do masek, produktów z kwarcu syntetycznego, ciekłego fluoroelastomeru i celulozy. Segment usług procesowych, handlowych i technologicznych dostarcza produkty przetworzone z żywicy, eksportuje technologie i instalacje oraz inne.
Obecna cena akcji Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. wynosi 6658.1 JPY.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: United Insurances, Aqua Metals Inc, Alliance Trust PLC, MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 5P, Harrow Health, Inc. oraz Ondas Holdings Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.