Handel Seagate Technology - STX CFD
O firmie Seagate Technology
Seagate Technology public limited company jest dostawcą technologii i rozwiązań w zakresie elektronicznego przechowywania danych. Głównymi produktami Spółki są napędy dysków twardych (HDD). Oprócz dysków twardych produkuje szereg produktów elektronicznych do przechowywania danych, w tym hybrydowe napędy półprzewodnikowe, dyski półprzewodnikowe, karty PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) oraz kontrolery SATA (Serial Advanced Technology Architecture). Portfolio technologii pamięci masowej obejmuje również podsystemy pamięci masowej i rozwiązania w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności. Produkty firmy są przeznaczone do zastosowań w serwerach korporacyjnych i systemach pamięci masowej, w komputerach klienckich i innych zastosowaniach. Firma projektuje, produkuje i montuje różne komponenty znajdujące się w jej dyskach, w tym głowice odczytu/zapisu i nośniki zapisu. Działalność projektowa i produkcyjna firmy opiera się na platformach technologicznych wykorzystywanych do produkcji różnych napędów dyskowych, które są przeznaczone do różnych zastosowań i rynków przechowywania danych.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
