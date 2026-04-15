O firmie Raytheon Technologies Corporation
Raytheon Technologies Corporation jest firmą działającą w sektorze lotnictwa i obrony, która dostarcza zaawansowane systemy i usługi klientom komercyjnym, wojskowym i rządowym na całym świecie. Działalność Spółki dzieli się na cztery główne segmenty biznesowe: Collins Aerospace Systems, który jest globalnym dostawcą produktów lotniczych i obronnych oraz rozwiązań w zakresie usług posprzedażnych dla producentów samolotów, linii lotniczych, lotnictwa ogólnego, a także dla obronności i komercyjnych operacji kosmicznych; Pratt & Whitney zajmuje się dostarczaniem silników lotniczych dla klientów komercyjnych, wojskowych, odrzutowców biznesowych i lotnictwa ogólnego; Raytheon Intelligence & Space zajmuje się opracowywaniem i dostarczaniem zintegrowanych systemów czujników i komunikacji na potrzeby zaawansowanych misji, zaawansowanych szkoleń oraz rozwiązań cybernetycznych i oprogramowania dla klientów z branży wywiadowczej, obronnej, federalnej i komercyjnej; oraz segment Raytheon Missiles & Defense, który zajmuje się projektowaniem, opracowywaniem i produkcją zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
Obecna cena akcji RTX Corporation wynosi 198.53 USD.
