Handel RS Group Plc - RS1 CFD
O firmie Electrocomponents PLC
Electrocomponents Public Limited Company jest brytyjską firmą zajmującą się dystrybucją produktów przemysłowych i elektronicznych. Spółka oferuje rozwiązania wielokanałowe dla klientów i dostawców przemysłowych w zakresie projektowania, budowy i konserwacji urządzeń i instalacji przemysłowych. Segmenty działalności Spółki obejmują regiony EMEA, obu Ameryk oraz Azji i Pacyfiku. Centrum EMEA zarządza rynkami Wielkiej Brytanii i Irlandii, Francji, Włoch, Półwyspu Iberyjskiego, Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz pozostałymi krajami EMEA, w tym krajami Beneluksu, Europy Wschodniej, Skandynawii i Afryki Południowej. Amerykańskie centrum firmy znajduje się w Stanach Zjednoczonych (USA), a mniejsze operacje prowadzone są w Kanadzie, Meksyku i Chile. Centrum w regionie Azji i Pacyfiku działa w Australii i Nowej Zelandii (ANZ), Wielkich Chinach, Japonii oraz Azji Południowo-Wschodniej. Firma działa pod różnymi markami, takimi jak RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, India Electronics and Semiconductor Association (IESA), Synovos, Needlers i Liscombe.
Obecna cena akcji RS Group Plc wynosi 5.7192 GBP.
