Handel Riverstone - AP4sg CFD
O firmie Riverstone
Riverstone Holdings Limited jest inwestycyjną spółką holdingową z siedzibą w Singapurze. Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją, sprzedażą i dystrybucją specjalistycznych produktów do pomieszczeń czystych, przeznaczonych do użytku w środowiskach kontrolowanych i krytycznych. Firma specjalizuje się w produkcji rękawic do pomieszczeń czystych i służby zdrowia, rękawic nitrylowych, ochraniaczy na palce, masek na twarz, worków do pakowania i innych. Produkty Spółki są wykorzystywane w sektorze dysków twardych (HDD) i półprzewodników w przemyśle elektronicznym w Azji. Ponadto pozyskuje i sprzedaje inne produkty zużywalne do pomieszczeń czystych, takie jak worki na twarz, kaptury, czepki, kombinezony, pokrowce na buty, buty, chusteczki do zadań krytycznych i waciki. Firma posiada około pięciu zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Malezji, Tajlandii i Chinach oraz rozbudowaną sieć biur sprzedaży i partnerów strategicznych w Azji, obu Amerykach i Europie. Jej spółki zależne to Riverstone Resources Sdn Bhd, Protective Technology Co. Ltd i Riverstone Resources (S) Pte Ltd.
Obecna cena akcji Riverstone wynosi 0.774 SGD.
