O firmie Regions Financial
Regions Financial Corporation jest finansową spółką holdingową. Spółka świadczy tradycyjne usługi bankowości komercyjnej, detalicznej i hipotecznej, a także inne usługi finansowe w zakresie zarządzania aktywami, zarządzania majątkiem, pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, usług powierniczych, doradztwa w zakresie fuzji i przejęć oraz innych specjalistycznych usług finansowych. Segmenty działalności Spółki obejmują Bank Korporacyjny, Bank Konsumencki oraz Wealth Management. Segment Bankowości Korporacyjnej obejmuje kredyty komercyjne i przemysłowe, kredyty na nieruchomości komercyjne oraz kredyty dla inwestorów. Obejmuje on również finansowanie leasingu sprzętu oraz działalność na rynkach kapitałowych. Segment Consumer Bank obejmuje produkty i usługi bankowości konsumenckiej związane z pierwszymi kredytami hipotecznymi na cele mieszkaniowe, liniami kredytowymi i kredytami hipotecznymi, kredytami dla małych firm oraz kredytami pośrednimi. Segment Wealth Management obejmuje produkty kredytowe, zarządzanie powiernicze i inwestycyjne, zarządzanie aktywami, rozwiązania emerytalne i oszczędnościowe oraz planowanie majątku.
Obecna cena akcji Regions Financial wynosi 27.74 USD.
