Handel Regal Rexnord Corp - RRX CFD
O firmie Regal Beloit Corporation
Regal Rexnord Corporation, dawniej Regal Beloit Corporation, zajmuje się inżynierią i produkcją przemysłowych układów napędowych, elementów przeniesienia napędu, silników elektrycznych i sterowników elektronicznych, produktów związanych z ruchem powietrza i innych. Jej cztery segmenty operacyjne to: Commercial Systems, Industrial Systems, Climate Solutions i Motion Control Solutions. Segment Commercial Systems projektuje i produkuje głównie silniki prądu zmiennego i stałego o mocy od ułamka do około 5 koni mechanicznych, elektroniczne regulatory prędkości, wentylatory i dmuchawy do zastosowań komercyjnych. Segment Systemów Przemysłowych produkuje silniki integralne i silniki prądu przemiennego o mocy od 1 do 12 000 koni mechanicznych do zastosowań przemysłowych, a także części zamienne i zestawy do tych produktów. Segment rozwiązań klimatycznych produkuje silniki o ułamkowej mocy, elektroniczne regulatory prędkości i dmuchawy. Segment rozwiązań sterowania ruchem projektuje montowane i niemontowane łożyska przemysłowe dla różnych rynków końcowych.
Obecna cena akcji Regal Rexnord Corp wynosi 196.08 USD.
