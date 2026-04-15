Handel Public Storage - PSA CFD
O firmie Public Storage
Public Storage jest funduszem inwestycyjnym działającym na rynku nieruchomości (REIT). Podstawowa działalność Spółki obejmuje posiadanie i prowadzenie obiektów magazynowych typu self-storage oraz inne powiązane operacje, w tym reasekurację najemców i zarządzanie obiektami magazynowymi przez podmioty zewnętrzne. Segmenty działalności Spółki obejmują działalność self-storage i działalność pomocniczą. Segment Self-Storage Operations obejmuje łączną działalność w zakresie wynajmu należących do Spółki obiektów magazynowych typu self-storage, takich jak obiekty typu "same store", obiekty nabyte, rozbudowane i powiększone oraz inne obiekty niebędące "same store". Segment działalności pomocniczej obejmuje łączną działalność segmentów operacyjnych: reasekuracji szkód lokatorskich, sprzedaży towarów oraz zarządzania nieruchomościami osób trzecich. Spółka posiada udziały i konsoliduje ok. 2 787 obiektów magazynowych typu self-storage (łącznie ok. 198 mln stóp kwadratowych netto powierzchni do wynajęcia). Do spółek zależnych należą PS LPT Properties Investors i PS California Holdings, Inc.
Obecna cena akcji Public Storage wynosi 297.01 USD.
