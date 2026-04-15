Handel Polaris Industries Inc. - PII CFD
O firmie Polaris Industries Inc.
Polaris Inc. zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i produkcją pojazdów typu powersport, w tym pojazdów terenowych (ORV), w tym pojazdów terenowych (ATV) i pojazdów side-by-side, wojskowych i komercyjnych pojazdów terenowych, skuterów śnieżnych, motocykli, motocykli terenowych, czterokołowców, łodzi oraz powiązanych z nimi części, odzieży i akcesoriów (PG&A), jak również akcesoriów i odzieży dla rynku wtórnego. Spółka prowadzi działalność w czterech segmentach: Off-Road, On-Road, Marine oraz Aftermarket. Produkty firmy są sprzedawane przez Internet oraz za pośrednictwem dealerów, dystrybutorów i sklepów detalicznych zlokalizowanych głównie w Europie, Meksyku i Australii, za pośrednictwem spółek zależnych, będących w całości jej własnością. ORV to pojazdy czterokołowe przeznaczone do jazdy terenowej i pokonywania różnych rodzajów terenu, w tym wydm, szlaków i błota. Akcesoria do skuterów śnieżnych obejmują pokrowce, produkty trakcyjne, zestawy do cofania, rozruszniki elektryczne, gąsienice, torby, przednie szyby, oleje i smary. Portfel marek na rynku wtórnym obejmuje Transamerican Auto Parts (TAP).
Obecna cena akcji Polaris Industries Inc. wynosi 51.24 USD.
