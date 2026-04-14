Handel Park Hotels Resorts - PK CFD
O firmie Park Hotels Resorts
Park Hotels & Resorts Inc. to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości związane z zakwaterowaniem. Spółka posiada portfel hoteli i ośrodków wypoczynkowych, na który składają się około 54 hotele i ośrodki z ponad 32.000 pokojami, zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych i na rynkach międzynarodowych. W skład portfela wchodzą hotele w obszarach miejskich i kongresowych, takich jak Nowy Jork, Waszyngton, D.C., Chicago, San Francisco, Boston, Nowy Orlean i Denver; ośrodki wypoczynkowe, takie jak Hawaje, Orlando, Key West i Miami Beach; oraz hotele w pobliżu głównych lotnisk, takich jak Los Angeles International, Boston Logan International i Miami International, a także hotele w wybranych lokalizacjach podmiejskich. Marki należące do firmy to Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, W Hotels, Hyatt Regency, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Marriott Tribute Portfolio, Curio - A Collection by Hilton, JW Marriott, Hyatt Centric, Hilton Garden Inn, Homewood Suites by Hilton i Hampton by Hilton.
Obecna cena akcji Park Hotels Resorts wynosi 11.41 USD.
