O firmie Orion Engineered Carbons S.A
Orion Engineered Carbons S.A. jest producentem sadzy. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Sadza Specjalistyczna i Sadza Gumowa. Segment sadzy specjalistycznej zajmuje się produkcją sadzy specjalistycznej. Segment sadzy gumowej zajmuje się produkcją sadzy gumowej. Na dzień 31 grudnia 2016 r. segment ten prowadził zdywersyfikowaną działalność w zakresie sadzy, obejmującą ponad 280 gatunków sadzy specjalistycznej i około 80 gatunków sadzy gumowej. Sadza jest stosowana jako pigment oraz jako dodatek eksploatacyjny w powłokach, polimerach, poligrafii i zastosowaniach specjalnych (sadza specjalistyczna), a także do wzmacniania gumy w oponach i mechanicznych wyrobach gumowych (sadza gumowa). Na dzień 31 grudnia 2016 r. spółka prowadziła globalną platformę składającą się z 13 zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Afryce Południowej oraz trzech spółek handlowych, a także jednego zakładu produkcyjnego będącego współwłasnością spółki w Niemczech.
Obecna cena akcji Orion SA wynosi 6.83 USD.
