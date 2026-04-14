Handel ON Semiconductor Corporation - ON CFD
O firmie ON Semiconductor Corporation
ON Semiconductor Corporation dostarcza rozwiązania w zakresie inteligentnego wykrywania i zasilania. Segmenty działalności firmy obejmują Power Solutions Group (PSG), Advanced Solutions Group (ASG) oraz Intelligent Sensing Group (ISG). Segment PSG oferuje szereg analogowych, dyskretnych, modułowych i zintegrowanych produktów półprzewodnikowych. Segment ASG projektuje i opracowuje układy analogowe, wielosygnałowe, zaawansowane układy logiczne, standardowe produkty specyficzne dla aplikacji (ASSP) i układy scalone specyficzne dla aplikacji (ASIC), rozwiązania w zakresie częstotliwości radiowych (RF) i zintegrowanego zasilania dla szerokiego grona użytkowników końcowych na różnych rynkach. W segmencie ISG projektuje się i opracowuje czujniki obrazu CMOS (complementary metal oxide semiconductor), procesory sygnału obrazu, detektory pojedynczych fotonów, w tym fotopowielacze krzemowe (SiPM) i tablice diod lawinowych pojedynczych fotonów (SPAD), a także sterowniki siłowników do autofokusa i stabilizacji obrazu dla użytkowników końcowych na różnych rynkach.
Obecna cena akcji ON Semiconductor Corporation wynosi 72.05 USD.
