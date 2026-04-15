O firmie OGE Energy Corp.
OGE Energy Corp. jest spółką holdingową. Spółka inwestuje w dostawców energii i usług energetycznych, oferując fizyczne dostawy i powiązane usługi w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego, głównie w południowo-środkowej części Stanów Zjednoczonych. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: elektroenergetycznym i gazowym. Działalność w segmencie usług komunalnych prowadzona jest przez Oklahoma Gas and Electric Company (OG&E), która wytwarza, przesyła, dystrybuuje i sprzedaje energię elektryczną w Oklahomie i zachodnim Arkansas. OG&E jest przedsiębiorstwem energetycznym w Oklahomie, a jego franczyzowy obszar usług obejmuje Fort Smith, Arkansas i okoliczne miejscowości. Segment działalności w zakresie wydobycia i dystrybucji gazu ziemnego stanowi inwestycję Spółki w spółkę Enable Midstream Partners, LP (Enable) poprzez spółki zależne w 100%, a ostatecznie w OGE Holdings. Enable prowadzi działalność głównie w zakresie zbierania, przetwarzania, transportu i magazynowania gazu ziemnego.
Obecna cena akcji OGE Energy Corp. wynosi 48.42 USD.
