Handel Nucor - NUE CFD
O firmie Nucor
Nucor Corporation koncentruje się na produkcji stali i wyrobów stalowych, wytwarzając bezpośrednio zredukowane żelazo do użytku w swoich hutach. Segmenty działalności Spółki obejmują Stalownie, Wyroby stalowe i Surowce. Segment Stalowni produkuje blachę stalową (gorącowalcowaną, zimnowalcowaną i ocynkowaną), blachy stalowe, półfabrykaty do belek, dwuteowniki i ścianki szczelne, pręty stalowe, kęsy, kęsy, pręty zbrojeniowe do betonu, pręty handlowe i pręty specjalne wysokiej jakości. Segment Wyroby stalowe produkuje rury stalowe o przekroju zamkniętym, przewody elektryczne, regały stalowe, belki stalowe i dźwigary belkowe, pokłady stalowe, prefabrykowaną stal zbrojeniową do betonu, stal wykończoną na zimno, stalowe elementy złączne, metalowe systemy budowlane, kraty stalowe i siatki cięto-ciągnione oraz druty i siatki druciane. Segment Surowce wytwarza bezpośrednio zredukowane żelazo; pośredniczy w handlu metalami żelaznymi i nieżelaznymi, surówką, brykietami na gorąco i bezpośrednio zredukowanym żelazem; dostarcza żelazostopy oraz przetwarza złom żelazny i nieżelazny.
Obecna cena akcji Nucor wynosi 190.24 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
