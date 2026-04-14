Handel Nomura Holdings, Inc. - 8604 CFD
O firmie Nomura Holdings, Inc.
Nomura Holdings, Inc. jest spółką z siedzibą w Japonii, zajmującą się głównie papierami wartościowymi, inwestycjami i innymi usługami finansowymi dla osób prywatnych, korporacji, instytucji finansowych i rządów na całym świecie. Spółka dzieli się na trzy segmenty działalności. Segment Sprzedaży zajmuje się świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego dla klientów indywidualnych w Japonii. Segment Zarządzania Aktywami zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami powierniczymi oraz świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Segment hurtowy zajmuje się sprzedażą i obrotem obligacjami, udziałowymi papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi i walutami obcymi, a także świadczeniem usług bankowości inwestycyjnej, takich jak gwarantowanie emisji obligacji i papierów wartościowych, fuzje i przejęcia (M&A) oraz usługi doradztwa finansowego. Spółka prowadzi również działalność w zakresie bankowości handlowej. Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych, w tym w obu Amerykach, Europie, Azji i Oceanii.
Obecna cena akcji Nomura Holdings, Inc. wynosi 1314.38 JPY.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: DRDGOLD Limited, STRATA Skin Sciences, Gossamer Bio, Inc., IES Holdings, Minera Frisco, S.A.B. de C.V. oraz Icosavax, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.