Handel Nokia Adr Repsg 1 Ser A - NOK CFD
O firmie Nokia Adr Repsg 1 Ser A
Nokia Oyj jest fińską firmą działającą na rynku infrastruktury sieciowej i protokołu internetowego (IP), oprogramowania i usług pokrewnych. Działalność Spółki obejmuje firmy Nokia Networks i Nokia Technologies. Do segmentów działalności Spółki należą: Ultra Broadband Networks, IP Networks and Applications oraz Nokia Technologies. Segment Sieci Ultra Szerokopasmowe obejmuje segmenty operacyjne Sieci Mobilne i Sieci Stacjonarne. Segment Sieci IP i Aplikacje obejmuje segmenty operacyjne Sieci IP/Optical oraz Aplikacje i Analizy. Segment operacyjny Applications & Analytics oferuje rozwiązania w zakresie oprogramowania obejmujące zarządzanie doświadczeniami klientów, operacje i zarządzanie siecią, komunikację i współpracę, politykę i naliczanie opłat, a także platformy chmury, Internetu rzeczy (IoT), bezpieczeństwa i analizy, które umożliwiają dostawcom usług cyfrowych i przedsiębiorstwom przyspieszenie i optymalizację doświadczeń klientów. Spółka posiada wśród swoich spółek zależnych Comptel Oyj.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Theravance Biopharma, Inc., Viveve Medical, Inc., IHI Corporation, Fathom Holdings Inc., Geo Group Inc oraz China Resources Cement Holdings Limited. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.