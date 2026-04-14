Handel Mitsubishi Electric Corporation - 6503 CFD
O firmie Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation jest japońską firmą zajmującą się kompleksową działalnością elektryczną. Firma działa w sześciu segmentach biznesowych. Segment Ciężkich Systemów Elektrycznych dostarcza turbogeneratory, duże urządzenia wyświetlające obraz oraz windy. Segment Mechatroniki Przemysłowej prowadzi działalność w zakresie systemów automatyki fabrycznej (FA) oraz sprzętu samochodowego. Segment dostarcza sterowniki programowalne, urządzenia sterowane numerycznie, a także samochodowy sprzęt multimedialny. Segment systemów informacyjnych i komunikacyjnych dostarcza sprzęt do komunikacji bezprzewodowej, sztuczne satelity oraz systemy bezpieczeństwa sieciowego. Segment Urządzeń Elektronicznych prowadzi działalność w zakresie półprzewodników i urządzeń oraz dostarcza moduły mocy, elementy optyczne i wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD). Segment AGD oferuje telewizory LCD, klimatyzatory pokojowe oraz lodówki. Segment Pozostałe świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w materiały, logistyki, nieruchomości, reklamy i finansów.
Obecna cena akcji Mitsubishi Electric Corporation wynosi 5849.44 JPY.
