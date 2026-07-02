Handel LTC Properties, Inc. - LTC
O firmie LTC Properties, Inc.
LTC Properties Inc. jest funduszem typu real estate investment trust (REIT). Spółka inwestuje w nieruchomości związane z budownictwem mieszkaniowym dla seniorów i opieką zdrowotną poprzez sprzedaż leasingu zwrotnego, finansowanie hipoteczne, przedsięwzięcia joint venture, finansowanie budowy oraz strukturyzowane rozwiązania finansowe, w tym kredyty preferencyjne, pomostowe, mezzanine i unitranche. Inwestuje w różne nieruchomości, w tym ośrodki opieki (SNF), zapewniające opiekę rehabilitacyjną i pielęgniarską; ośrodki opieki (ALF), służące osobom wymagającym pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności życiowych; Obiekty oferujące niezależne życie (ILF), znane także jako wspólnoty emerytalne lub apartamenty dla seniorów, które oferują wspólnotę i liczne poziomy usług, takie jak pralnia, pomoc domowa, opcje/plany posiłków, programy ćwiczeń i odnowy biologicznej, transport, zajęcia społeczne, kulturalne i rekreacyjne oraz inne, a także obiekty opieki nad osobami starszymi (MC), które oferują specjalistyczne opcje dla osób z chorobą Alzheimera i innymi formami demencji.
Obecna cena akcji LTC Properties, Inc. wynosi 39.18 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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