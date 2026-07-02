Handel Louisiana-Pacific Corp - LPX
O firmie Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation jest dostawcą rozwiązań budowlanych, które spełniają wymagania budowniczych, firm zajmujących się przebudową i właścicieli domów. Firma prowadzi działalność w czterech segmentach: Siding, Oriented Strand Board (OSB), Engineered Wood Products (EWP) oraz Ameryka Południowa. Segment sidingu obsługuje różne rynki końcowe oferując produkty, takie jak LP SmartSide Trim & Siding, LP SmartSide ExpertFinish Trim & Siding, LP BuilderSeries Lap Siding oraz LP Outdoor Building Solutions. Segment OSB zajmuje się produkcją i dystrybucją płyt OSB, w tym portfolio płyt OSB znanych pod nazwą LP Structural Solutions. Segment EWP składa się z LP SolidStart I-Joist (I-Joist), Laminated Veneer Lumber (LVL) i Laminated Strand Lumber (LSL) oraz innych produktów pokrewnych. Segment ten obejmuje także sprzedaż produktów I-Joist i LVL wytwarzanych przez spółkę joint venture oraz sprzedaż sklejki. Segment Ameryka Południowa zajmuje się produkcją i dystrybucją płyt OSB oraz produktów sidingowych w Ameryce Południowej oraz na niektórych rynkach eksportowych.
Obecna cena akcji Louisiana-Pacific Corp wynosi 78.1 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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