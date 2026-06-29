Handel Lithia Motors Inc - LAD
O firmie Lithia Motors, Inc.
Lithia Motors, Inc. jest dostawcą rozwiązań w zakresie transportu indywidualnego w Stanach Zjednoczonych. Działa w trzech segmentach: Krajowym, Importowym i Luksusowym. Segment krajowy składa się z detalicznych franczyz motoryzacyjnych, które sprzedają nowe pojazdy produkowane przez Chrysler, General Motors i Ford. Segment importowy obejmuje franczyzy detaliczne sprzedające nowe pojazdy produkowane głównie przez Toyotę, Hondę, Subaru, Nissana, Hyundaia, Volkswagena, Kię i Mazdę. Segment luksusowy obejmuje franczyzy detaliczne, w których sprzedawane są nowe samochody marek BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Infiniti, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren i Pagani. Oferuje szereg produktów i usług, takich jak cykl życia pojazdu, w tym pojazdy nowe i używane, produkty finansowe i ubezpieczeniowe oraz naprawy i serwis samochodowy. Oferuje 40 marek nowych pojazdów i wszystkie marki pojazdów używanych w 278 salonach w Ameryce Północnej.
Obecna cena akcji Lithia Motors Inc wynosi 291.65 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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