Handel Lincoln National - LNC
O firmie Lincoln National
Lincoln National Corporation jest spółką holdingową, która prowadzi wiele biznesów ubezpieczeniowych i emerytalnych poprzez spółki zależne. Firma działa w czterech segmentach: Annuities, Usługi Planów Emerytalnych, Ubezpieczenia na Życie i Ochrona Grupowa. Segment ubezpieczeń rentowych zapewnia klientom odroczony od podatku wzrost inwestycji oraz możliwość uzyskania dochodu przez całe życie, oferując renty zmienne, renty stałe (w tym indeksowane) oraz renty zmienne indeksowane. Segment usług związanych z planami emerytalnymi dostarcza pracodawcom produkty i usługi związane z planami emerytalnymi, takie jak grupowa renta zmienna LINCOLN DIRECTOR, program LINCOLN ALLIANCE oraz renta zmienna Multi-Fund. Segment ubezpieczeń na życie oferuje produkty ubezpieczeniowe na życie, w tym ubezpieczenia terminowe i inne. Segment Ochrony Grupy oferuje produkty i usługi z zakresu grupowych ubezpieczeń niemedycznych, w tym krótko- i długoterminową niezdolność do pracy, ustawową niezdolność do pracy oraz zarządzanie płatnymi rodzinnymi urlopami medycznymi.
Obecna cena akcji Lincoln National wynosi 36.58 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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