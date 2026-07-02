Handel Life Time Group Holdings, Inc. - LTH
O firmie Life Time Group Holdings, Inc.
Life Time Group Holdings, Inc, dawniej LTF Holdings, Inc, jest spółką holdingową zajmującą się markami lifestylowymi. Spółka zajmuje się głównie projektowaniem, budową i prowadzeniem wielofunkcyjnych ośrodków sportowych i lekkoatletycznych, profesjonalnych centrów fitness, rekreacji rodzinnej i spa w otoczeniu przypominającym kurort, głównie w dzielnicach mieszkaniowych miast w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Oferuje sale fitness ze sprzętem, szatnie, studia fitness grupowego, kryte i odkryte baseny oraz bistra, kryte i odkryte korty tenisowe, boiska do koszykówki, LifeSpa, LifeCafe oraz miejsca opieki nad dziećmi i przestrzeń edukacyjną Kids Academy. Oferta LifeTime Digital Spółki obejmuje transmisje na żywo zajęć fitness, zdalne treningi personalne, wsparcie w zakresie odżywiania i odchudzania oraz dopasowane treści dotyczące zdrowia, fitnessu i wellness. Firma oferuje również swoim członkom usługę Apple Fitness+, która umożliwia im monitorowanie treści i danych dotyczących zdrowia. Firma prowadzi około 155 ośrodków w 29 stanach i jeden w Kanadzie.
Obecna cena akcji Life Time Group Holdings, Inc. wynosi 40.5 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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