Handel Las Vegas Sands Corp - LVS
O firmie Las Vegas Sands Corp
Las Vegas Sands Corp. jest globalnym deweloperem nieruchomości turystycznych (Integrated Resorts). W skład zintegrowanych ośrodków wchodzą obiekty noclegowe, centra gier, rozrywki i handlu detalicznego, obiekty kongresowe i wystawowe, restauracje z kuchnią gwiazd oraz inne udogodnienia. Spółka jest właścicielem i operatorem zintegrowanych ośrodków wypoczynkowych w Azji i Stanach Zjednoczonych. Jej główna działalność operacyjna i rozwojowa prowadzona jest w trzech obszarach geograficznych: Makau, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W Makau segmenty obejmują The Venetian Macao, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao i Four Seasons Macao oraz Sands Macao. W Singapurze jego segmentem jest Marina Bay Sands. W Stanach Zjednoczonych jej segmentem są nieruchomości operacyjne w Las Vegas. Posiada i zarządza kolekcją zintegrowanych ośrodków wypoczynkowych w Makau w Chińskiej Republice Ludowej (Chiny), za pośrednictwem Sands China Ltd., a także oferuje kluby lojalnościowe dla graczy. W swoich obiektach oferuje również klubowe programy lojalnościowe dla graczy, które zapewniają nagrody, przywileje i imprezy tylko dla członków.
Obecna cena akcji Las Vegas Sands Corp wynosi 45.58 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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