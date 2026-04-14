Handel KDDI Corporation - 9433 CFD
O firmie KDDI Corporation
KDDI CORPORATION jest firmą telekomunikacyjną. Spółka działa w czterech segmentach. Segment Personal zajmuje się świadczeniem usług komunikacyjnych dla klientów indywidualnych i domowych, w tym m.in. usług telefonii komórkowej au, usług światłowodowych (FTTH) i telewizji kablowej (CATV). Segment Life Design świadczy usługi handlowe, finansowe, płatnicze oraz usługi związane z treścią, takie jak dystrybucja wideo, muzyki i informacji. Segment biznesowy oferuje różne usługi komunikacyjne, sprzedaż telefonów komórkowych, usługi centrów danych oraz różne rozwiązania/usługi oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) dla klientów korporacyjnych. Segment Global oferuje klientom zagranicznym różne usługi komunikacyjne, usługi centrów danych oraz różne rozwiązania ICT/usługi oparte na chmurze. Spółka świadczy również usługi serwisowe sprzętu komunikacyjnego oraz usługi badawczo-rozwojowe w zakresie komunikacji informatycznej.
Obecna cena akcji KDDI Corporation wynosi 2609.98 JPY.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Permian Resources Corporation, DMG MORI AG O.N., RTL Group S.A., Clicks Group Limited, Heijmans N.V. oraz Groupon, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.