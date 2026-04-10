O firmie Imerys
Imerys SA jest francuską firmą działającą w branży minerałów specjalnych, która dostarcza szereg rozwiązań dostosowanych do potrzeb wielu gałęzi przemysłu, takich jak materiały budowlane, energia mobilna, produkcja stali, przemysł rolno-spożywczy, motoryzacyjny i kosmetyczny. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Performance Minerals oraz High Temperature Materials and Solutions. Performance Minerals oferuje dodatki do farb i powłok, komponenty do ceramiki technicznej i konwencjonalnej, dodatki do tworzyw sztucznych i polimerów, wypełniacze i powłoki do papieru do druku i pisania, a także tektury i opakowań, środki filtracyjne do płynnych produktów spożywczych i osocza krwi, specjalistyczny grafit dla energetyki mobilnej i precyzji. High Temperature Materials and Solutions oferuje minerały ogniotrwałe i rozwiązania dla wysokotemperaturowych procesów przemysłowych, bentonit do form odlewniczych, proszki korundowe do materiałów ściernych oraz wysokowydajne spoiwa do wylewek podłogowych. Spółka prowadzi działalność na całym świecie.
Obecna cena akcji Imerys wynosi 21.57 EUR.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Clever Leaves Holdings Inc., Ollies Bargain Outlet Holdings Inc, BioArctic AB ser. B, Siemens Healthineers AG, Dios Fastigheter oraz Aarhuskarlshamn. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.