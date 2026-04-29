Handel IAC/InterActiveCorp - IAC CFD
O firmie IAC/InterActiveCorp
IAC/Interactivecorp. jest firmą działającą w branży mediów i Internetu. Segmenty firmy obejmują Dotdash Meredith, Angi Inc, Search oraz Emerging i inne. Segment Dotdash Meredith składa się z działalności cyfrowej i drukowanej. W ramach działalności cyfrowej spółka dostarcza oryginalne i atrakcyjne treści cyfrowe w różnych formatach, w tym artykuły, ilustracje, filmy i zdjęcia. W ramach działalności drukowanej wydawanych jest około 30 magazynów, a także ponad 350 publikacji specjalistycznych. Do marek firmy należą PEOPLE, Entertainment Weekly, Investopedia i inne. Segment Angi Inc. obejmuje działalność i operacje Angi Inc. w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone i Kanada) oraz w Europie. Jej działalność w Ameryce Północnej obejmuje Angi Ads, Angi Leads i Angi Services. Segment Search składa się z Ask Media Group i jej działalności związanej z komputerami stacjonarnymi. Segment Emerging & Other obejmuje Care.com, Mosaic Group, Bluecrew, Vivian Health, The Daily Beast, IAC Films i Newco.
Obecna cena akcji IAC/InterActiveCorp wynosi 44.11 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Vivos Therapeutics, Inc., Halliburton, NWS Holdings Limited, Elringklinger AG, Jiangxi Copper Company Limited oraz Chewy, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.