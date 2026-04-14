Handel Hecla Mining Company - HL CFD
O firmie Hecla Mining Company
Hecla Mining Company odkrywa, nabywa i rozwija kopalnie oraz inne obiekty mineralne, a także produkuje i sprzedaje koncentraty zawierające srebro, złoto, ołów i cynk, materiał węglowy zawierający srebro i złoto oraz nierafinowaną rudę zawierającą srebro i złoto. Segmenty działalności Spółki obejmują Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi oraz działalność w Nevadzie. Spółka produkuje koncentraty flotacyjne cynku, srebra i metali szlachetnych w Greens Creek oraz koncentraty flotacyjne srebra i cynku w Lucky Friday. W Greens Creek produkuje się również koncentraty grawitacyjne zawierające płatne srebro, złoto i ołów. W Casa Berardi i zakładach w Nevadzie produkuje również nierafinowane sztabki złota i srebra, węgiel obciążony i osady. Jednostka Casa Berardi, w której Spółka posiada 100 % udziałów, znajduje się w regionie Abitibi w północno-zachodniej części prowincji Quebec w Kanadzie. Działalność w Nevadzie obejmuje cztery pakiety ziemi w północnej Nevadzie o łącznej powierzchni około 110 mil kwadratowych.
Obecna cena akcji Hecla Mining Company wynosi 19.94 USD.
