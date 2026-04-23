58.52+1.86%
The chart shows the URA stock price data over the last 1 day, with a current price of 58.52, a high of 58.72, and a low of 57.53.
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie57.68
Otwarcie58.02
Zmiana 1 r.157.52%
Zakres dzienny57.53 - 58.72

Handel Global X Uranium ETF - URA CFD

Global X Uranium ETF (URA) to fundusz ETF skupiony na uranie, zarządzany przez Global X, członka grupy finansowej Mirae Asset z siedzibą w Seulu. ETF zapewnia inwestorom ekspozycję na szeroki zakres spółek, które koncentrują się na wydobyciu uranu i produkcji komponentów używanych do tworzenia energii jądrowej.


Global X Uranium ETF to pasywny fundusz indeksowy. Śledzi indeks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index (SOLURANT).


Założony 4 listopada 2020 roku, URA posiada aktywa netto o wartości 1,53 mld dolarów, według stanu na listopad 2021 roku. ETF handluje głównie na NYSE Arca, głównej giełdzie do notowania i obrotu ETF-ami w USA, pod symbolem giełdowym URA.


Cena akcji Global X Uranium ETF jest w dużej mierze determinowana przez wartość jego portfela. 45 spółek wchodzących w skład funduszu wydobywa, oczyszcza, eksploruje lub produkuje urządzenia w branży uranowej i jądrowej.


Pięć największych pozycji to: kanadyjska spółka uranowa Cameco Corporation (23,21%), kazachski producent uranu naturalnego NAC Kazatomprom JSC-GDR (9,94%), kanadyjski deweloper projektów uranowych NexGen Energy (7,97%), australijski górnik uranu z Australii Zachodniej Paladin Energy (5,20%) oraz kanadyjski producent uranu Denison Mines (5,02%).


Większość spółek w portfelu URA ma siedzibę w Kanadzie (50,2%), następnie w Australii (12,09%), Kazachstanie (9,94%) i Korei Południowej (6,98%). Inne lokalizacje obejmują Stany Zjednoczone (6,01%), Wielką Brytanię (5,65%), Japonię (4,81%), Chiny (2,23%) i Afrykę Południową (1,20%).


Fundusz URA rebalansuje swoje pozycje dwa razy w roku, w ostatni dzień roboczy stycznia i lipca. Spółki są ważone według kapitalizacji rynkowej, przy czym waga jest ustalana na podstawie mniejszej z wartości: kapitalizacji rynkowej free float lub średniego dziennego wolumenu obrotu pomnożonego przez 2000.


Fundusz ogranicza udział spółek nie będących czystymi graczami oraz producentów komponentów jądrowych do 2%, jednocześnie ograniczając łączny udział tych dwóch kategorii do 15%. Obecni składnicy indeksu mają wyższy priorytet, po czym składnicy są priorytetyzowani według kapitalizacji rynkowej free float.


Maksymalna waga spółki będącej czystym graczem wynosi 22,5%, podczas gdy łączny udział czystych graczy o wadze równej lub większej niż 5% jest ograniczony do 47,5%. Wreszcie, wszystkie pozostałe spółki będące czystymi graczami są ograniczone do 4,75%.


Możesz śledzić wzloty i upadki ceny akcji Global X Uranium ETF za pomocą naszego kompleksowego wykresu akcji URA oraz otwierać pozycje długie lub krótkie na akcjach za pomocą kontraktów na różnice kursowe (CFD) korzystając z autorskiej platformy transakcyjnej Capital.com.

 

