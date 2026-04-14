Handel FUJIFILM Holdings Corporation - 4901 CFD
O firmie FUJIFILM Holdings Corporation
FUJIFILM Holdings Corporation jest spółką holdingową z siedzibą w Japonii, prowadzącą działalność w zakresie fotografii, opieki medycznej, druku, materiałów do wyświetlaczy ciekłokrystalicznych oraz kopiarek. Spółka działa w trzech segmentach biznesowych. Segment Imaging Solutions zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą kolorowych filmów, aparatów cyfrowych, kolorowych papierów do wydruków fotograficznych, sprzętu do natychmiastowego drukowania oraz urządzeń optycznych przeznaczonych głównie dla klientów indywidualnych. Segment Healthcare & Materials Solutions oferuje sprzęt medyczny, kosmetyki i suplementy diety, produkty farmaceutyczne, umowy na rozwój produkcji biofarmaceutycznej, produkty medycyny regeneracyjnej, produkty chemiczne, sprzęt do systemów graficznych, sprzęt do druku atramentowego, materiały ekspozycyjne, nośniki zapisu i materiały elektroniczne do użytku komercyjnego. Segment Rozwiązań w zakresie dokumentów dostarcza cyfrowe wielofunkcyjne urządzenia peryferyjne, systemy wydawnicze, oprogramowanie do zarządzania dokumentami oraz powiązane usługi, głównie do użytku komercyjnego.
Obecna cena akcji FUJIFILM Holdings Corporation wynosi 3108.98 JPY.
