O firmie First Resources
First Resources Limited jest producentem palm z siedzibą w Singapurze. Działalność Spółki obejmuje uprawę palm olejowych, zbiór świeżych pęczków owoców (FFB) oraz ich mielenie na surowy olej palmowy (CPO) i ziarno palmowe (PK). Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Plantacje i Młyny Oleju Palmowego oraz Rafineria i Przetwórstwo. Segment Plantacji i Olejarni Palmowych zajmuje się głównie uprawą i utrzymaniem plantacji palm olejowych oraz prowadzeniem olejarni palmowych. Segment Rafinerii i Przetwórstwa zajmuje się marketingiem i sprzedażą przetworzonych produktów na bazie palmy, wytwarzanych w rafinerii, zakładach frakcjonowania i produkcji biodiesla oraz innych zakładach przetwórczych. Spółka zarządza plantacjami palm olejowych o powierzchni około 213 461 hektarów w prowincjach Riau, Kalimantan Wschodni i Kalimantan Zachodni w Indonezji. Posiada także około 6 321 hektarów plantacji kauczuku oraz 18 olejarni palmowych.
Obecna cena akcji First Resources wynosi 2.8671 SGD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Taiwan Semiconductor Manufacturing, Artelo Biosciences, Inc., Caribou Biosciences, Inc., New World Development Company Limited, Entain Plc oraz Northwest Bancshares. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.