O firmie Fidelity European Values PLC
Fidelity European Trust PLC, dawniej Fidelity European Values PLC, jest spółką inwestycyjną z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Celem inwestycyjnym Spółki jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału, głównie na rynkach akcji w Europie kontynentalnej. Spółka inwestuje około 80% aktywów brutto w spółki z krajów, które wchodzą w skład Indeksu Wzorcowego. Około 20% aktywów brutto inwestuje w spółki z krajów europejskich, które nie wchodzą w skład Indeksu Wzorcowego Spółki, w tym w spółki brytyjskie. Spółka inwestuje około 5% aktywów brutto w spółki z krajów pozaeuropejskich, które mają pewną ekspozycję na Europę lub są z nią powiązane. Około 5% aktywów brutto Spółki może być w danym momencie ulokowane łącznie w nienotowane papiery wartościowe. Spółka nie zainwestuje ponad 10% aktywów brutto w żadną spółkę notowaną na giełdzie w momencie nabycia. Fil Investments International jest menedżerem inwestycyjnym Spółki.
Obecna cena akcji Fidelity European Values PLC wynosi 3.99099 GBP.
