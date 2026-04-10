Handel Faurecia - EO CFD
O firmie Faurecia
Faurecia SE jest dostawcą wyposażenia samochodowego z siedzibą we Francji. Spółka dzieli swoją działalność na cztery główne segmenty: Faurecia Seating, Faurecia Interiors, Faurecia Clarion Electronics oraz Faurecia Clean Mobility. Faurecia Seating opracowuje systemy siedzeń, które optymalizują komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Opracowuje również rozwiązania w zakresie komfortu termicznego i posturalnego, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zaawansowanego bezpieczeństwa. Segment Faurecia Interiors zajmuje się opracowywaniem kompletnych systemów wnętrz, w tym desek rozdzielczych, paneli drzwiowych, konsoli centralnych, a także inteligentnych powierzchni, rozwiązań dla intuicyjnych interfejsów człowiek-maszyna oraz spersonalizowanych rozwiązań w zakresie komfortu i jakości powietrza w kabinie. Segment Faurecia Clarion Electronics zajmuje się opracowywaniem i produkcją samochodowych systemów informacyjno-rozrywkowych, w pełni cyfrowych systemów dźwiękowych, zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, łączności i usług w chmurze dla klientów na całym świecie. Segment Faurecia Clean Mobility zajmuje się opracowywaniem rozwiązań umożliwiających mobilność i przemysł w kierunku zerowej emisji.
Obecna cena akcji Faurecia wynosi 10.505 EUR.
