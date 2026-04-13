Handel Fagerhult - FAG CFD
O firmie Fagerhult
Fagerhult AB to szwedzka firma zajmująca się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą systemów oświetleniowych dla środowisk publicznych. Jej oferta produktowa podzielona jest na sześć grup. Oświetlenie biurowe oferuje produkty i rozwiązania dla środowisk biurowych, hoteli i innych przestrzeni publicznych. Oświetlenie szkolne oferuje rozwiązania dla pomieszczeń edukacyjnych, takich jak sale wykładowe, gabinety i biblioteki. Oświetlenie przemysłowe oferuje systemy, aplikacje i produkty dla środowisk przemysłowych. Produkty dla służby zdrowia i opieki szpitalnej oferują techniczne wyposażenie medyczne, takie jak panele dla oddziałów intensywnej terapii i sal zabiegowych oraz kolumny do dializ w szpitalach. Oświetlenie dla handlu detalicznego oferuje rozwiązania oświetleniowe i usługi dla handlu detalicznego. Oświetlenie zewnętrzne oferuje oświetlenie dla przestrzeni publicznych, takich jak drogi, ścieżki i parki, a także oświetlenie architektoniczne. W czerwcu 2013 r. firma nabyła 100% udziałów w spółce I-Valo Oy z siedzibą w Iittala w Finlandii. W lutym 2014 roku zakończono proces przejęcia firmy Arlight.
Obecna cena akcji Fagerhult wynosi 27.8 SEK.
