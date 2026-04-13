O firmie Exelon Corp
Exelon Corporation jest spółką holdingową świadczącą usługi komunalne. Spółka, poprzez swoją spółkę zależną Exelon Generation Company, LLC (Generation), zajmuje się wytwarzaniem, dostawą i marketingiem energii. Spółka, poprzez swoje spółki zależne: Commonwealth Edison Company (ComEd), PECO Energy Company (PECO), Baltimore Gas and Electric Company (BGE), Pepco Holdings LLC (PHI), Potomac Electric Power Company (Pepco), Delmarva Power & Light Company (DPL) oraz Atlantic City Electric Company (ACE), prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i przesyłu energii. Prowadzi działalność w 11 segmentach: Pięć segmentów wytwarzania: Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, Other Power Regions, ComEd, PECO i BGE, oraz trzech segmentów PHI zajmujących się dostawą energii elektrycznej: Pepco, DPL i ACE. Zintegrowana działalność firmy Generation polega na wytwarzaniu, fizycznej dostawie i sprzedaży energii elektrycznej w różnych regionach geograficznych poprzez działalność skierowaną do klienta.
Obecna cena akcji Exelon Corp wynosi 48.05 USD.
