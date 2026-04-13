Handel Evercore Inc. - EVR CFD
O firmie Evercore Inc.
Evercore Inc. jest spółką działającą w sektorze bankowości inwestycyjnej i zarządzania inwestycjami. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Bankowość Inwestycyjna i Zarządzanie Inwestycjami. Segment Bankowości Inwestycyjnej obejmuje działalność doradczą, w ramach której Spółka doradza klientom w zakresie fuzji, przejęć, dezinwestycji, aktywizacji akcjonariuszy oraz innych strategicznych transakcji korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie transakcji na rzecz międzynarodowych korporacji oraz znaczących firm private equity. Segment ten świadczy również usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w okresie transformacji finansowej, a także na rzecz wierzycieli, akcjonariuszy i nabywców. Segment Zarządzania Inwestycjami obejmuje działalność w zakresie zarządzania majątkiem, za pośrednictwem której Spółka świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego, zarządzania majątkiem oraz usługi powiernicze na rzecz zamożnych klientów indywidualnych i podmiotów powiązanych, a także działalność w zakresie private equity, w ramach której Spółka posiada udziały w funduszach private equity, które nie są zarządzane przez Spółkę.
Obecna cena akcji Evercore Inc. wynosi 349.77 USD.
