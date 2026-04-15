O firmie ESS Tech, Inc.
ESS Tech, Inc., dawniej ACON S2 Acquisition Corp., jest firmą zajmującą się magazynowaniem energii o długim czasie pracy, specjalizującą się w technologii baterii żelazowo-przepływowych. Spółka projektuje i produkuje baterie o długim czasie pracy, wykorzystując materiały pochodzenia ziemskiego. Baterie zapewniają elastyczność operatorom sieci oraz bezpieczeństwo energetyczne klientom komercyjnym i przemysłowym. Technologia firmy obejmuje dostawy energii, czas działania i trwałość cyklu w ramach jednej platformy bateryjnej, która wypada korzystnie w porównaniu z bateriami litowo-jonowymi. Wykorzystując technologię akumulatorów z przepływem żelaza, Spółka opracowuje dwa produkty, takie jak Energy Warehouse i Energy Center. Magazyn Energii oferuje możliwość magazynowania energii o mocy od 50 kW do 90 kW i czasie działania od 4 do 12 godzin. Magazyny Energii są rozmieszczone w kontenerach transportowych, co pozwala na stworzenie systemu "pod klucz", który można łatwo zainstalować u klienta. Centrum Energetyczne oferuje możliwość dostosowania zakresu konfiguracji i jest instalowane w celu spełnienia potrzeb klienta w zakresie mocy, energii i czasu trwania.
Obecna cena akcji ESS Tech, Inc. wynosi 1.13 USD.
