Handel Equity Residential - EQR CFD
O firmie Equity Residential
Equity Residential to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości. Spółka koncentruje się na nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w miastach i ich okolicach. Podstawowa działalność Spółki polega na nabywaniu, zagospodarowywaniu i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi wielorodzinnymi, co obejmuje generowanie przychodów z tytułu najmu i innych powiązanych przychodów poprzez wynajmowanie mieszkań mieszkań mieszkańcom. Spółka posiada i zarządza nieruchomościami mieszkalnymi na wynajem w Bostonie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Południowej Kalifornii, w tym w Los Angeles, Orange County i San Diego, San Francisco oraz Seattle. Spółka koncentruje się również na rozszerzeniu działalności w Denver, Atlancie, Dallas/Ft. Worth i Austin. Spółka jest właścicielem około 310 nieruchomości zlokalizowanych w 10 stanach i Dystrykcie Kolumbii, w których znajduje się około 80 407 lokali mieszkalnych.
Obecna cena akcji Equity Residential wynosi 60.33 USD.
