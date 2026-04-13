Handel Edison International - EIX CFD
O firmie Edison International
Edison International jest spółką holdingową Southern California Edison Company (SCE) i Edison Energy Group, Inc (Edison Energy Group). Spółka, poprzez swoje spółki zależne, wytwarza i dystrybuuje energię elektryczną, a także świadczy usługi i dostarcza technologie energetyczne, w tym w zakresie energii odnawialnej. SCE jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej zajmującym się głównie dostarczaniem energii elektrycznej na obszarze około 50 000 mil kwadratowych w południowej Kalifornii. SCE obsługuje około 15 milionów klientów w południowej, środkowej i przybrzeżnej Kalifornii. Edison Energy Group jest spółką pośrednio zależną od Edison International i spółką holdingową dla Edison Energy, LLC (Edison Energy), która prowadzi działalność konkurencyjną polegającą na dostarczaniu rozwiązań energetycznych opartych na danych klientom komercyjnym, instytucjonalnym i przemysłowym.
Obecna cena akcji Edison International wynosi 72.21 USD.
