Handel CME Group Inc. - CME CFD
O firmie CME Group Inc.
CME Group Inc. oferuje produkty we wszystkich klasach aktywów, handlując kontraktami terminowymi, opcjami, produktami gotówkowymi i pozagiełdowymi (OTC). Spółka oferuje szereg produktów w zakresie stóp procentowych, indeksów giełdowych, wymiany walutowej, towarów rolnych, energii i metali. Oferuje również transakcje gotówkowe i repo na rynku instrumentów o stałym dochodzie za pośrednictwem BrokerTec oraz transakcje gotówkowe i pozagiełdowe na rynku walutowym za pośrednictwem elektronicznych usług brokerskich (EBS). Segment Spółki składa się z Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME), Board of Trade of the City of Chicago, Inc. (CBOT), New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX), Commodity Exchange, Inc. (COMEX) oraz jej działalności w zakresie rynków kasowych. Ponadto prowadzi centra rozliczeniowe dla kontrahentów. Spółka oferuje rozliczenia, rozrachunki i gwarancje dla wszystkich produktów rozliczanych za pośrednictwem izby rozliczeniowej. Jej spółki zależne to Astley & Pearce Limited, Board of Trade of the City of Chicago, Inc, BrokerTec Americas LLC, BrokerTec Europe Limited oraz BrokerTec Holdings Inc.
Obecna cena akcji CME Group Inc. wynosi 298.61 USD.
