O firmie Church & Dwight Company Inc
Church & Dwight Co., Inc. opracowuje, produkuje i sprzedaje gamę produktów konsumenckich do użytku domowego i higieny osobistej oraz produkty specjalistyczne przeznaczone do produkcji zwierzęcej i żywności, chemikaliów i środków czystości. Produkty konsumenckie firmy koncentrują się głównie na jej 14 markach. Segmenty działalności firmy obejmują segmenty Consumer Domestic, Consumer International oraz Specialty Products Division (SPD). Segment Consumer Domestic zajmuje się dostarczaniem produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej. Produkty gospodarstwa domowego obejmują środki piorące, dezodorujące i czyszczące, a produkty higieny osobistej - prezerwatywy, zestawy ciążowe, produkty do higieny jamy ustnej, produkty do pielęgnacji skóry, produkty do pielęgnacji włosów oraz suplementy diety w postaci gumek. Segment Consumer International zajmuje się sprzedażą różnych produktów higieny osobistej, gospodarstwa domowego i produktów dostępnych bez recepty na międzynarodowych rynkach filii. Segment SPD koncentruje się na sprzedaży do przedsiębiorstw i uczestniczy w trzech obszarach produktowych: produkcja zwierzęca i żywności, specjalistyczne środki chemiczne i specjalistyczne środki czystości.
Obecna cena akcji Church & Dwight Company Inc wynosi 94.41 USD.
