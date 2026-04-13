Handel Brixmor Property Group - BRX CFD
O firmie Brixmor Property Group
Brixmor Property Group Inc. jest wewnętrznie zarządzanym funduszem typu real estate investment trust (REIT). Spółka prowadzi swoją działalność głównie za pośrednictwem Brixmor Operating Partnership LP i spółek zależnych (zwanych dalej łącznie "Spółką Operacyjną"). Poprzez Partnerstwo Operacyjne Spółka angażuje się we własność, zarządzanie, wynajem, nabywanie, zbywanie i przebudowę detalicznych centrów handlowych. Projekty Spółki obejmują Dickson City Crossings, East Port Plaza, Fox Run, Gateway Plaza, Old Bridge Gateway, Pointe Orlando, Shops at Palm Lakes, Stewart Plaza, Tinley Park Plaza, Tyrone Gardens, Vail Ranch Center, Venice Village, Village at Mira Mesa i Westminster City Center. Krajowy portfel Spółki jest zlokalizowany głównie w stałych obszarach handlowych w 50 największych metropolitalnych obszarach statystycznych w Stanach Zjednoczonych, a głównymi najemcami jej centrów handlowych są niedyskretni i cenowo zorientowani sprzedawcy detaliczni, a także usługodawcy nastawieni na potrzeby konsumentów.
Obecna cena akcji Brixmor Property Group wynosi 29.4 USD.
