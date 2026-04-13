O firmie BlackRock Multi-Sector Income Trust
BlackRock Multi-Sector Income Trust ("Trust") jest niezdywersyfikowaną, zarządzaną w sposób zamknięty spółką inwestycyjną. Celem inwestycyjnym Trustu jest zapewnienie bieżącego dochodu, bieżących zysków i wzrostu wartości kapitału. Trust dąży do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie, w normalnych warunkach rynkowych, co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z kredytami, w tym między innymi obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym, obligacje wysokodochodowe, kredyty bankowe, uprzywilejowane papiery wartościowe lub obligacje zamienne lub instrumenty pochodne o charakterystyce ekonomicznej podobnej do tych papierów wartościowych powiązanych z kredytami. Trust inwestuje w różne sektory, takie jak ropa naftowa, gaz i paliwa konsumpcyjne, fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości, części samochodowe, fracht lotniczy i logistyka, napoje, linie lotnicze, biotechnologia, produkty budowlane, sprzęt komunikacyjny i zróżnicowane usługi telekomunikacyjne. Jego menedżerem inwestycyjnym jest BlackRock Advisors, LLC.
Obecna cena akcji BlackRock Multi-Sector Income Trust wynosi 12.72 USD.
