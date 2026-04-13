O firmie Bentley Systems, Incorporated
Bentley Systems, Incorporated jest dostawcą oprogramowania dla inżynierii infrastruktury, umożliwiającego pracę inżynierom budownictwa lądowego, strukturalnego, geoprofesjonalistom i inżynierom instalacji, ich przedsiębiorstwom realizującym projekty oraz właścicielom infrastruktury. Oprogramowanie umożliwia cyfrowy obieg dokumentów w różnych dyscyplinach inżynierskich, w rozproszonych zespołach projektowych, w biurach i w terenie, a także w różnych typach komputerów, w tym na komputerach stacjonarnych, serwerach lokalnych, usługach chmurowych, urządzeniach mobilnych i przeglądarkach internetowych. Firma oferuje rozwiązania dla przedsiębiorstw i profesjonalistów w całym cyklu życia infrastruktury. Firma oferuje szereg produktów i usług, takich jak zarządzanie informacjami dotyczącymi cyklu życia aktywów, niezawodność aktywów, analiza mostów, projektowanie budynków, projektowanie cywilne, budownictwo, bliźniaki cyfrowe, inżynieria geotechniczna, hydraulika i hydrologia, projektowanie kopalń, symulacja i analiza mobilności, projektowanie zakładów, realizacja projektów, modelowanie rzeczywistości i modelowanie przestrzenne, analiza konstrukcji oraz detalowanie konstrukcji.
Obecna cena akcji Bentley Systems, Incorporated wynosi 32.45 USD.
