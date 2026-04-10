Handel Bellway PLC - BWY CFD
O firmie Bellway PLC
Bellway p.l.c. jest spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmującą się budową i sprzedażą domów, od mieszkań z jedną sypialnią do domów rodzinnych z pięcioma sypialniami, a także dostarczaniem mieszkań socjalnych stowarzyszeniom mieszkaniowym. Marki Spółki to Bellway, Ashberry i Bellway London. Spółka prowadzi działalność w około 22 oddziałach obejmujących ośrodki w Anglii, Szkocji i Walii. Do spółek zależnych Spółki należą: Bellway Homes Limited, Bellway Housing Trust Limited, Bellway Properties Limited, Bellway (Services) Limited oraz Litrose Investments Limited. Marka Ashberry jest używana na większych osiedlach, gdzie układ osiedla i popyt rynkowy uzasadniają istnienie dwóch punktów sprzedaży. Marka Bellway London obejmuje wszystkie inwestycje realizowane w dzielnicach Londynu i miastach, w których mieszkają ludzie dojeżdżający do pracy, a jej oferta obejmuje mieszkania z jedną sypialnią i domy z czterema sypialniami.
Obecna cena akcji Bellway PLC wynosi 19.92 GBP.
