O firmie Babcock International Group PLC
Babcock International Group PLC jest brytyjską firmą działającą w branży lotniczej i kosmonautycznej, obronnej i bezpieczeństwa. Spółka prowadzi działalność w sektorze morskim, a także świadczy usługi dodane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Australazji i Afryki Południowej. Jej segmenty sprawozdawcze obejmują segmenty morski, nuklearny, lądowy i lotniczy. Segment morski zajmuje się projektowaniem, budową i obsługą okrętów wojennych, sprzętu i infrastruktury morskiej. Segment jądrowy świadczy usługi inżynieryjne w zakresie programów i projektów likwidacyjnych, szkoleń i wsparcia operacyjnego, zarządzania nowymi programami budowy oraz projektowania i instalacji. Segment Lądowy zajmuje się zarządzaniem flotą pojazdów, wsparciem sprzętowym i szkoleniowym dla klientów wojskowych i cywilnych. Segment lotniczy oferuje usługi inżynieryjne dla klientów z sektora obronnego i cywilnego, w tym szkolenia pilotów, wsparcie sprzętowe, zarządzanie bazami lotniczymi oraz obsługę floty lotniczej w sytuacjach awaryjnych.
Obecna cena akcji Babcock International Group PLC wynosi 12.492 GBP.
