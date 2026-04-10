Handel Avery Dennison - AVY CFD
O firmie Avery Dennison
Avery Dennison Corporation produkuje materiały wrażliwe na nacisk oraz różnego rodzaju bilety, przywieszki, etykiety i inne produkty przetworzone. Segmenty Spółki to Label and Graphic Materials (LGM), Retail Branding and Information Solutions (RBIS) oraz Industrial and Healthcare Materials (IHM). Segment LGM produkuje i sprzedaje etykiety i materiały opakowaniowe wrażliwe na nacisk marek Fasson, JAC i Avery Dennison, materiały graficzne marek Avery Dennison i Mactac oraz produkty odblaskowe marki Avery Dennison. Materiały wrażliwe na nacisk składają się głównie z papieru, folii plastikowych, folii metalowych i tkanin. Segment RBIS projektuje, produkuje i sprzedaje szereg rozwiązań z zakresu brandingu i informacji dla detalistów, właścicieli marek, producentów odzieży, dystrybutorów i klientów przemysłowych. Segment IHM produkuje i sprzedaje taśmy marki Fasson i Avery Dennison oraz inne materiały samoprzylepne i produkty przetworzone, łączniki mechaniczne i polimery o wysokiej wydajności.
Obecna cena akcji Avery Dennison wynosi 170.92 USD.
