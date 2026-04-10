Handel Sunbelt Rentals Holdings Inc - SUNB CFD
O firmie Ashtead Group PLC
Ashtead Group PLC to brytyjska firma zajmująca się wynajmem sprzętu, działająca pod marką Sunbelt Rentals, której sieci znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Spółka prowadzi wynajem sprzętu budowlanego, przemysłowego i ogólnego do różnych zastosowań dla zróżnicowanej bazy klientów. Jednostki organizacyjne Spółki obejmują Sunbelt US, Sunbelt UK i Sunbelt Canada. Spółka prowadzi około 861 sklepów w Stanach Zjednoczonych, 77 sklepów w Kanadzie i około 188 sklepów w Wielkiej Brytanii. Sprzęt Spółki może być wykorzystywany do podnoszenia, zasilania, generowania, przenoszenia, kopania, zagęszczania, wiercenia, podtrzymywania, czyszczenia, pompowania, kierowania, ogrzewania i wentylacji. Spółka kupuje sprzęt od producentów i wynajmuje go krótkoterminowo różnym klientom. Sprzedaje również stary sprzęt na rynku wtórnym. Flota wypożyczalni Spółki obejmuje zarówno małe narzędzia ręczne, jak i różnego rodzaju sprzęt budowlany.
Obecna cena akcji Sunbelt Rentals Holdings Inc wynosi 49.55 GBP.
