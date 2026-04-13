Handel Artivion Inc - AORT CFD
O firmie Artivion Inc
Artivion, Inc (Artivion), dawniej CryoLife, Inc, jest firmą z branży urządzeń medycznych. Spółka koncentruje się na opracowywaniu różnych rozwiązań, które stanowią odpowiedź na wyzwania kardiologów i chirurgów naczyniowych w leczeniu pacjentów z chorobami aorty. Cztery grupy produktów Spółki obejmują stenty aortalne i stentgrafty, protezy zastawek serca, kriokonserwowane allografty sercowe i naczyniowe oraz uszczelniacze chirurgiczne. Kriokonserwowane tkanki alloprzeszczepów serca i naczyń firmy Artivion pomagają w rekonstrukcji zabiegów chirurgicznych u dorosłych i dzieci. Firma oferuje uszczelniacze chirurgiczne w postaci produktu BioGlue. Rozwiązania w zakresie chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej obejmują zastawki aortalne On-X oraz alloprzeszczep zastawki płucnej CryoValve SG do zabiegu Rossa. Rozwiązania firmy w zakresie zastawki mitralnej obejmują Chord-X do naprawy zastawki mitralnej oraz On-X Mitral Heart Valve. Rozwiązania pomocnicze dla serca i naczyń firmy Artivion zapewniają komplementarne wsparcie podczas zabiegów kardiochirurgicznych i naczyniowych u pacjenta.
Obecna cena akcji Artivion Inc wynosi 38.23 USD.
